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Инженеры создали робота-паука и робота-лисицу. ВИДЕО

30 марта в 10:55 244 просмотра
, копирующих паука и летучую лисицу. Механические звери удачно передают манеру передвижения и другие особенности своих живых прототипов. О новинках сообщил телеканал «360» со ссылкой на сайт IEEE Spectrum.

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Инженеры занимающейся промышленным оборудованием представили роботов, копирующих паука и летучую лисицу. Механические звери удачно передают манеру передвижения и другие особенности своих живых прототипов. О новинках сообщил телеканал «360» со ссылкой на сайт IEEE Spectrum.

Робота-лисицу оснастили двигателем, встроенным в туловище. Тело девайса соединено с крыльями. Размах крыла — 228 сантиметров, а длинна его тела достигает 87 сантиметров. Отмечается, то при изготовлении крыльев были использованы эластичные мембраны, между которыми натянута ткань с шестигранной структурой. Таким образом, достигается «неубиваемость» механизма: при повреждении или проколе крыла ткань не даст повреждению распространиться дальше, за счет чего робот сможет функционировать после даже довольно ощутимого удара. По замыслу инженеров, робот может совершать полеты в полуавтономном режиме.

Робот-паук может потешно перебирать механическими лапами и кувыркаться. Для него не существует проблемы забраться на расположенное под углом препятствие. Инженеры пояснили, что при создании устройства был взят за основу паук, живущий в песках Сахары.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=zDq4kjY19UU

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