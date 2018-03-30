Инженеры создали робота-паука и робота-лисицу. ВИДЕО

Инженеры занимающейся промышленным оборудованием представили роботов, копирующих паука и летучую лисицу. Механические звери удачно передают манеру передвижения и другие особенности своих живых прототипов. О новинках сообщил телеканал « 360 » со ссылкой на сайт IEEE Spectrum.

Робота-лисицу оснастили двигателем, встроенным в туловище. Тело девайса соединено с крыльями. Размах крыла — 228 сантиметров, а длинна его тела достигает 87 сантиметров. Отмечается, то при изготовлении крыльев были использованы эластичные мембраны, между которыми натянута ткань с шестигранной структурой. Таким образом, достигается «неубиваемость» механизма: при повреждении или проколе крыла ткань не даст повреждению распространиться дальше, за счет чего робот сможет функционировать после даже довольно ощутимого удара. По замыслу инженеров, робот может совершать полеты в полуавтономном режиме.

Робот-паук может потешно перебирать механическими лапами и кувыркаться. Для него не существует проблемы забраться на расположенное под углом препятствие. Инженеры пояснили, что при создании устройства был взят за основу паук, живущий в песках Сахары.