Рогова назвала основные проблемы жителей Пензенской области

30 марта на сессии в Законодательном Собрании Пензенской области озвучили основные проблемы в регионе по правам человека.

В аппарат уполномоченного поступило 1166 обращений, 41% из них — по социальным проблемам. Чаще стали обращаться осужденные и пенсионеры, отметила уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.

Наиболее актуальные для Пензенской области проблемы — расселение из ветхого и аварийного жилья. 197 домов признаны в регионе аварийными после 1 января 2012 года.

Проблемой, с которой обращаются, является доступность медицинской помощи. Касающиеся этого вопросы рассматривались совместно с сотрудниками здравоохранения, при необходимости привлекают сотрудников правоохранительных органов.

«Так, было обращение жителей Земетчинского района. Они жалуются на качество оказание медпомощи. В случае выявления нарушений в медицинской организации должностные лица будут привлечены к ответственности», — рассказала омбудсмен.

Еще одна проблема — оказание помощи, создание доступной среды для инвалидов. Несвоевременная помощь, по словам Елены Роговой, может ухудшить их состояние.

«Из-за недостаточного финансирования инвалиды не обеспечиваются санаторно-курортным лечением в течение длительного времени, фактический срок ожидаемой путевки — более трех лет», — сказала она.

Также инвалиды обращаются по поводу несвоевременного и неполного лекарственного обеспечения. Так, обратился инвалид, который нуждался в регулярном приеме дорогостоящего лекарственного препарата, однако не обеспечивался им в течение длительного времени. В итоге после направления результатов проверки в прокуратуру были выявлены нарушения, касающиеся закупок препаратов.

«Обратите внимание, что 41% обращений по социальной сфере. Это, в основном, из-за недостаточной информированности населения о тех программах, которые уже действуют, я предложил создать рабочую группу и усилить разъяснительную работу», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.