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В Пензенской области отец довел ребенка до комы

30 марта в 11:22 894 просмотра

36-летнего жителя Пензенской области осудили за жестокое обращение с грудным ребенком.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мальчик жил в антисанитарных условиях, не получал правильного питания и не наблюдался у врачей. Из-за этого в конце 2017 года малыш впал в кому и попал в больницу, он был в истощенном состоянии.

В результате возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с несовершеннолетним и неисполнения родительских обязанностей. Ранее мать ребенка лишили родительских прав.

Отца ребенка также лишили родительских прав, малыша отправили в социальное учреждение.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-3120717/

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