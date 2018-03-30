В Пензенской области отец довел ребенка до комы

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мальчик жил в антисанитарных условиях, не получал правильного питания и не наблюдался у врачей. Из-за этого в конце 2017 года малыш впал в кому и попал в больницу, он был в истощенном состоянии.

В результате возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с несовершеннолетним и неисполнения родительских обязанностей. Ранее мать ребенка лишили родительских прав.

Отца ребенка также лишили родительских прав, малыша отправили в социальное учреждение.