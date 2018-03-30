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В пензенской области может снизиться стоимость патента

30 марта в 11:49 174 просмотра
, значительное количество граждан осуществляют предпринимательскую деятельность «в тени», оказывая услуги по репетиторству, перевозке пассажиров, уходу за больными, выполняя ремонтно-строительные работы без легального оформления.

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В 2017 году в регионе увеличилось количество выданных патентов на 30% по сравнению с 2016 годом. Тем не менее, значительное количество граждан осуществляют предпринимательскую деятельность «в тени», оказывая услуги по репетиторству, перевозке пассажиров, уходу за больными, выполняя ремонтно-строительные работы без легального оформления.

Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на высокую цену получения официального разрешения, которая зачастую становится препятствием для легализации.

«Если размер платы за патент будет разумным — люди будут его приобретать и легально работать, деньги пойдут в бюджет, а мы будем знать, что граждане трудоустроены и работают официально. Мы отпугиваем предпринимателей, они уходят «в тень», а если будет патент, то граждане смогут спокойно работать без опасения каких-то проверок», — сказал он.

Иван Белозерцев поручил пересмотреть стоимость патента, продифференцировать ее в зависимости от населенного пункта — в городе ли оказываются услуги или в сельской местности, а также усилить информационную работу, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Надо объяснять, больше рассказывать про инвестиции, преференции, изменения законодательства, оформление трудовых отношений и патентную систему. Сформулируйте темы, которые нужно обсудить и донести до бизнеса. А бизнес в соответствии с законом будет делать свой выбор. Это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в регионе», — подчеркнул губернатор.


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