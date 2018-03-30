На противопожарную безопасность в Пензенской области выделили 22 млн руб

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева перед сессией в ЗакСобре 30 марта рассказала, какие изменения принимаются в бюджет на сессии Законодательного Собрания 30 марта.

«В части уточнения бюджета будет обсуждаться увеличение доходной части на 680 млн рублей. Из них 185 млн рублей — это помощь нашему региону из федерального бюджета для доведения зарплаты бюджетникам до уровня прожиточного минимума. На эти цели из регионального бюджета выделяется 161 млн рублей», — сообщила Любовь Финогеева.

Еще одно направление — это выделение межбюджетного трансферта 218 млн рублей на софинансирование создания дополнительных мест в ясельных группах.

Увеличится и финансирование здравоохранения — как за счет федеральных 186 млн рублей, так и за счет региональных средств — 150 млн рублей.

«Что касается федеральных денег, то 76 млн — субсидии на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских отделений во взрослых поликлиниках. И 110 млн рублей на различные направления: 60 млн — на развитие паллиативной помощи, 30 млн — приобретение передвижных медицинских установок для сельских населенных пунктов, 19 млн — на лекарственное обеспечение. 36 млн рублей из регионального бюджета пойдут, в основном, на лекарственное обеспечение и техническое функционирование перинатального центра, 114 млн областных средств — укрепление материально технической базы медучреждений: капремонт детской поликлиники в Сердобске (25 млн), строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове (60 млн), завершение ремонта городской поликлиники на ул. Аустрина (20 млн), завершение ФАПа в селе Мансуровка и ремонт морга в Земетчино», — пояснила министр финансов.

Кроме того, 22 млн рублей будут выделены бюджетным учреждениям на развитие противопожарной безопасности. По словам Любови Финогеевой, деньги на эти цели будут выделены в плановом порядке, однако трагедия в Кемерово еще раз доказала важность этого направления.

Еще 40 млн рублей будет выделено на укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы.

10,5 млн — на увеличение софинансирования муниципальных программ «Чистая вода», 7 млн направляются МФЦ, чтобы они освоили услугу по выдаче загранпаспартов и в большем объеме по четырем социально-значимым социальным услугам. Без внимания не осталось и предпринимательство, на это направление выделяется 57 млн руб.