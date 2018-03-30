«Концертник»: Музыкален ли город Заречный? Интервью с Викторией Цимбаревич
Топ-5 самых продаваемых в Пензе марок машин с пробегом
Рецензия на книгу «Гарри Поттер и Проклятое дитя»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на соревнования по бодибилдингу
Вам будет интересно
Наши новости
В Гордуме обсудили судьбу сквера Воейкова
Депутаты попросили решить вопрос со светофором на ул. Захарова
Обновленная детская площадка в Олимпийском парке должна появиться летом
В Пензе замостят плиткой 200 тысяч кв м тротуаров
В Городе Спутнике созданы все условия для комфортной семейной жизни
Мэр рассказал, как решат вопрос с парковкой на ул. Московской
Ситуацию с соблюдением прав детей в Пензенской области оценили как стабильную
В пензенской области может снизиться стоимость патента
Рогова назвала основные проблемы жителей Пензенской области
Пензенец заплатит штраф за поддельную справку

Кувайцев: В ряде ТЦ есть отклонения от разрешительной документации

30 марта в 11:47 226 просмотров
, проводятся ли проверки в пензенских торговых центрах и готовы ли они к таким происшествиям.

" data-title="Кувайцев: В ряде ТЦ есть отклонения от разрешительной документации — Пенза-пресс, рунет за день">

30 марта на очередной сессии Гордумы депутат Жиганша Туктаров в связи с трагическими событиями в Кемерово поинтересовался, проводятся ли проверки в пензенских торговых центрах и готовы ли они к таким происшествиям.

«Работа в торговых центрах ведется. Проверяя, надо обязательно сверить реальное состояние дел с разрешительной документацией, которая выдавалась либо на реконструкцию здания, либо на строительство. Уже сейчас мы знаем, что в некоторых ТЦ есть отклонения от документации. Работа проводится правоохранителями, в составе комиссии работают представители управления градостроительства и архитектуры. Окончательно говорить о том, какая ситуация в ТЦ, можно после того, как будет заключение комиссии», — отметил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Также мэр ответил и на вопрос, касающийся нехватки камер наружного видеонаблюдения.

«В прошлом году мы взяли на себя обязательства обеспечить камерами территорию, прилегающую к входу парка Олимпийский, и в сквере им. Дзержинского. Оборудование приобрели, но возникли сложности по интеграции в систему «Безопасный город». Все, что касается безопасности, с нашей стороны мы будем продолжать делать», — рассказал он.


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...