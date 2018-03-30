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Ситуацию с соблюдением прав детей в Пензенской области оценили как стабильную

30 марта в 11:59 156 просмотров
, психическими заболеваниями, однако по-прежнему наблюдается высокая степень травматизма детей. Об этом 30 марта на сессии в Законодательном Собрании сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

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В 2017 году снизилась заболеваемость детей туберкулезом, психическими заболеваниями, однако по-прежнему наблюдается высокая степень травматизма детей. Об этом 30 марта на сессии в Законодательном Собрании сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

«В 2017 году в аппарат было 862 обращения, от самих несовершеннолетних поступило восемь, от детей сирот — три. Радует, что увеличилось число детей, относящихся к первой группе здоровья, но есть рост ребят, здоровье которых отнесено к пятой, самой тяжелой, группе. Уменьшилась заболеваемость туберкулезом, психическими заболеваниями, но не снизилось число травм, стало больше попыток суицидов, которые закончились смертью детей: в 2016 их было две, в 2017 — четыре. Никто из погибших не состоял в группах смерти, причинами стали проблемы в семейных, межличностных отношениях, отсутствие надзора», — сообщила Елена Столярова и отметила важность обеспечения психологической помощи.

По ее словам, актуальной является проблема насилия над несовершеннолетними, в частности, в 2017 году было 78 случаев преступлений против половой неприкосновенности детей, более 10 из них совершены были членами их семей.

Еще одной темой обращений были проблемы создания доступной среды и реабилитации.

«Недостаточное финансирование фонда социального страхования, не хватает средств на обеспечение техническими средствами реабилитации и путевок на санаторно-курортное лечение», — отметила детский омбудсмен.

Людей, обратившихся на прием, также волновала обеспеченность детей местам в ясельных группах, эта проблема будет решена благодаря федеральной программе, вопросы сопровождения детей-сирот, конфликты между учениками и педагогами и др.

«В целом обстановка с соблюдением прав детей в Пензенской области является удовлетворительной и стабильной», — завершила выступление Елена Столярова.


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