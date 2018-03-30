Мэр рассказал, как решат вопрос с парковкой на ул. Московской

В Пензе на ул. Московской надо решать проблему с парковкой. Вопрос о том, как это будут делать, на сессии Гордумы 30 марта задал мэру депутат Анатолий Овчаренко.

«Как будет решен вопрос с парковкой автомобилей на верху ул. Московской, недалеко от которой откроется храм?» — поинтересовался он.

Глава администрации Виктор Кувайцев рассказал, что есть план по развитию этой территории.

«Есть концепция расширения близлежащих улиц, в том числе — и верха ул. Московской, для организации парковочного пространства. Предполагается рациональное размещение автотранспорта. Будет достаточное количество парковочных мест, причем если раньше предлагалось это делать на территории, прилегающей к собору, то сейчас архитекторы больше склоняются к прилегающим улицам, сделав там определенное расширение», — пояснил он.

Что касается парковки транспорта наверху ул. Московской, то ее хотят запретить уже в настоящее время. Но, по словам мэра, решают, как сделать это правильно.

«Когда примем решение о выделении средств на благоустройство территории вокруг Спасского собора, тогда же и проведем верхнюю часть ул. Московской в соответствие со всей улицей», — сказал Виктор Кувайцев.

Кроме того, вблизи храма планируется создать зоны отдыха и места для прогулок с детьми.