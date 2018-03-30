Мэр рассказал, как решат вопрос с парковкой на ул. Московской

«Как будет решен вопрос с парковкой автомобилей на верху ул. Московской, недалеко от которой откроется храм?» — поинтересовался он.
Глава администрации Виктор Кувайцев рассказал, что есть план по развитию этой территории.
«Есть концепция расширения близлежащих улиц, в том числе — и верха ул. Московской, для организации парковочного пространства. Предполагается рациональное размещение автотранспорта. Будет достаточное количество парковочных мест, причем если раньше предлагалось это делать на территории, прилегающей к собору, то сейчас архитекторы больше склоняются к прилегающим улицам, сделав там определенное расширение», — пояснил он.
Что касается парковки транспорта наверху ул. Московской, то ее хотят запретить уже в настоящее время. Но, по словам мэра, решают, как сделать это правильно.
«Когда примем решение о выделении средств на благоустройство территории вокруг Спасского собора, тогда же и проведем верхнюю часть ул. Московской в соответствие со всей улицей», — сказал Виктор Кувайцев.
Кроме того, вблизи храма планируется создать зоны отдыха и места для прогулок с детьми.