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Обновленная детская площадка в Олимпийском парке должна появиться летом

30 марта в 12:19 152 просмотра

30 марта начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина рассказала о дальнейшей судьбе детской площадки в Олимпийском парке.

Депутат Александр Трутнев сказал, что в настоящее время в парке стоит одна горка, и поинтересовался, когда там будет полноценная детская площадка.

«Срок эксплуатации этой площадки истек, фонд прислал своих специалистов и ее демонтировали. Мы забираем себе все оборудование, которое наши специалисты еще раз осмотрят. Мы поставим его себе на баланс и проведем ремонт. Плюс мы хотим закупить новое оборудование. Летом 2018 года все будет установлено», — сообщила Вера Фейгина.

Напомним, комплекс «Каравелла» десять лет назад городу подарил фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», его установили в Олимпийском парке.


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