Депутаты попросили решить вопрос со светофором на ул. Захарова

Работа светофора на перекрестке ул. Захарова и Космодемьянской вызывает множество нареканий. Об этом на сессии Пензенской городской Думы 30 марта заявили депутаты.

Депутат Юрий Зиновьев поинтересовался, по каким соображениям светофор там вообще поставили. Руководитель городского управления ЖКХ Андрей Гришин ответил, что было предписание УГИБДД, это необходимо для снижения аварийности.

«Я минут 15 стоял на этом перекрестке. Проводилась ли корректировка работы светофорного объекта?» — спросил он.

Андрей Гришин сообщил, что его корректировка проводилась четыре раза.

«От себя добавлю, что ранее на этот светофор жаловались жители, они говорят, что из-за него стоят иногда машины вплоть до ул. Пушкина», — сказал чиновник.

Юрий Зиновьев и замглавы города Николай Тактаров попросили еще раз пересмотреть режим работы светофора или перевести его в мигающий «желтый» режим.