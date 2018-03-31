«Ростелеком» предлагает тысячи сериалов и фильмов по цене одного

Пакет включает в себя более 20 лучших каналов с фильмами, а также ViP Viasat Premium и Amediateka Home of HBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. Тысячи фильмов и сериалов в пакете доступны по уникальной цене — за 349 рублей в месяц (вместо 733 рублей в месяц, если оформлять подписки по отдельности).

«Киноманию» могут подключить как действующие абоненты, так и те, кто только подключает услуги «Ростелекома». «Киномания» объединяет в себе все, что нужно современной семье — отличный контент, высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», которое можно смотреть не только дома, но и в любом месте, где есть интернет. Также действует специальное предложение на ТВ-приставку и роутер — 1 рубль за каждую единицу оборудования.

Большинство новых пользователей выбирает «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» за возможность снова и снова испытать сильные эмоции от хорошего кино или сериала — посочувствовать, посмеяться, ужаснуться, представить себя участником захватывающего боевика или приключенческого фильма.

В пакете «Киномания» на каналах, а также в видеоподписках каждый член семьи любого возраста и увлечений обязательно найдет интересный вариант для себя лично. Причем если родители будут смотреть любимый сериал на телевизоре, то дети в то же самое время могут смотреть что-то свое на ноутбуке или смартфоне. Особенно предложение порадует любителей смотреть кино в формате высокого разрешения Full HD.

Итак, «Киномания» включает в себя:

— дополнительный пакет «ТВОЕ КИНО» — 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают отечественное и зарубежное кино и сериалы, включая «Русский роман HD», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «КИНОМИКС», «Синема» и другие;

— дополнительный пакет ViP Viasat Premium — шесть телеканалов высокой четкости (ViP Premiere, ViP Megahit, ViP Comedy, Viasat Sport HD, Viasat Golf HD, Viasat Nature HD/Viasat History HD), а также подписка ViP Viasat Play, которая доступна как в сервисе «Видеопрокат», так и на сайте;

— подписка Amediateka Home of HBO — четыре телеканала (Amedia Premium, AMEDIA Hit, A1, A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также возможность пользоваться подпиской — смотреть или пересматривать лучшие сериалы планеты: «Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина», «Миллиарды», «Большая маленькая ложь» и многие-многие другие, премьеры новых сезонов — одновременно со всем миром.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а «Интерактивным ТВ» — 4,8 млн семей по всей России. По итогам четвертого квартала 2017 года около 40% пользователей домашнего интернета и более 70% пользователей IPTV в стране обслуживает «Ростелеком».

Подключить «Киноманию» очень просто: можно оставить заявку на сайте (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8−800−100−0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». Заявки на подключение услуг по акции принимаются до 30 июня.