Пензенских ветеранов наградили почетными знаками

Заместитель председателя областного правительства Василий Трохин поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию, многолетнее служение отчизне и неугасающую энергию добра и оптимизма.
«Вы строили страну, сохраняя и развивая культуру и самобытные традиции России, накопили бесценный опыт, который теперь передаете молодому поколению. То, что вы делаете, очень ценно и важно для будущего страны. Спасибо вам за это», — сказал он.
Он выразил уверенность, что и в дальнейшем органы государственной власти будут находить в лице людей старшего поколения надежных и мудрых товарищей, готовых всегда помочь советом и делами.
За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию, большой личный вклад в развитие ветеранского движения многие участники были удостоены наград, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Василий Трохин вручил ветеранам почетные знаки «Во славу земли Пензенской» .