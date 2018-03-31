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Пензенских ветеранов наградили почетными знаками

30 марта в 15:34 426 просмотров
«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан».

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В Пензе состоялся пленум пензенского Совета и Фонда ветеранов «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан».

Заместитель председателя областного правительства Василий Трохин поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию, многолетнее служение отчизне и неугасающую энергию добра и оптимизма.

«Вы строили страну, сохраняя и развивая культуру и самобытные традиции России, накопили бесценный опыт, который теперь передаете молодому поколению. То, что вы делаете, очень ценно и важно для будущего страны. Спасибо вам за это», — сказал он.

Он выразил уверенность, что и в дальнейшем органы государственной власти будут находить в лице людей старшего поколения надежных и мудрых товарищей, готовых всегда помочь советом и делами.

За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию, большой личный вклад в развитие ветеранского движения многие участники были удостоены наград, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Василий Трохин вручил ветеранам почетные знаки «Во славу земли Пензенской» .

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/75697/

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