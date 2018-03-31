В «ТНС энерго Пенза» состоялся прием потребителей

С просьбой о содействии в решении своей проблемы обратились руководители центра, предоставляющего услуги дома-интерната для пожилых людей и хосписа для неизлечимо больных. По ряду причин объемы финансирования организации в течение нескольких месяцев носили нестабильный характер, из-за чего образовалась задолженность за электроэнергию. Но сейчас есть возможность постепенно погасить накопившиеся долги.

Учитывая социальную направленность деятельности центра, а также предоставленные его руководителями гарантии выполнения взятых на себя обязательств, Роман Чернов отметил, что готов заключить соглашение о реструктуризации задолженности.

Жительница Пензы обратилась с иной проблемой. Она рассказала, что ее мама из-за инвалидности часто лежит в больнице и не имеет возможности передавать показания приборов учета и своевременно оплачивать счета. Дочь живет далеко и не может при всем желании делать вышеперечисленное за мать.

Роман Чернов подсказал обратившимся, что самым простым и удобным решением в данной ситуации будет подключение «Личного кабинета» на сайте «ТНС энерго Пенза» либо использование мобильного приложения, которые позволяют производить оплату и отслеживать всю информацию, связанную с расчетами за электроэнергию, в любое время, не выходя из дома или офиса.

Личные встречи управляющего директора «ТНС энерго Пенза» с потребителями проводятся регулярно, они стали уже традиционными. Записаться на прием можно на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии, выбрав наиболее удобную дату для встречи.