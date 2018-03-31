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В «ТНС энерго Пенза» состоялся прием потребителей

30 марта в 15:46 376 просмотров
 «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

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В «ТНС энерго Пенза» прошел прием потребителей. Найти выход из проблемных ситуаций записавшимся помогал заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

С просьбой о содействии в решении своей проблемы обратились руководители центра, предоставляющего услуги дома-интерната для пожилых людей и хосписа для неизлечимо больных. По ряду причин объемы финансирования организации в течение нескольких месяцев носили нестабильный характер, из-за чего образовалась задолженность за электроэнергию. Но сейчас есть возможность постепенно погасить накопившиеся долги.

Учитывая социальную направленность деятельности центра, а также предоставленные его руководителями гарантии выполнения взятых на себя обязательств, Роман Чернов отметил, что готов заключить соглашение о реструктуризации задолженности.

Жительница Пензы обратилась с иной проблемой. Она рассказала, что ее мама из-за инвалидности часто лежит в больнице и не имеет возможности передавать показания приборов учета и своевременно оплачивать счета. Дочь живет далеко и не может при всем желании делать вышеперечисленное за мать.

Роман Чернов подсказал обратившимся, что самым простым и удобным решением в данной ситуации будет подключение «Личного кабинета» на сайте «ТНС энерго Пенза» либо использование мобильного приложения, которые позволяют производить оплату и отслеживать всю информацию, связанную с расчетами за электроэнергию, в любое время, не выходя из дома или офиса.

Личные встречи управляющего директора «ТНС энерго Пенза» с потребителями проводятся регулярно, они стали уже традиционными. Записаться на прием можно на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии, выбрав наиболее удобную дату для встречи.


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