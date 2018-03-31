В Пензе хотят обследовать на ВИЧ до 50% горожан

В Пензе обсудили эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в регионе.

В области, по данным на 1 января, зарегистрировано 3 447 ВИЧ-инфицированных. Основной путь передачи - половой, он составляет 59,6%.

Согласно федеральному плану обследования, в 2018 году на ВИЧ проверят 25% жителей региона. Особое внимание уделят людям из групп риска, то есть больных наркоманией, злоупотребляющих алкоголем, гражданах, имеющих заболевания, передающиеся половым путем.

В связи с большим количеством людей с ВИЧ-инфекцией в Пензе, медики планируют обследовать до половины горожан.

«Отдельного внимания заслуживают также беременные женщины, которые находятся в асоциальных кругах. С ними необходимо работать более тщательно, для недопущения передачи заболевания от матери к ребенку», — сказал зампред областного правительства Олег Ягов.

Он добавил, что необходимо вести более активную разъяснительную работу среди населения о ситуации, связанной с ВИЧ, мерах профилактики и соблюдению мер личной безопасности в целях недопущения заражения инфекцией.