В Пензе рассказали, почему за счет бюджета покупают автобусы частникам

На сессии Гордумы 30 марта депутат Олег Шаляпин возмутился тем, что муниципалитет за свой счет покупает автобусы для частников.

«Почему мы субсидируем частного перевозчика, выделяем ему деньги для закупки подвижного состава, а не развиваем свой муниципальный транспорт? Хороший бизнес: мы выделяем деньги на автобусы — зарабатывайте, пожалуйста. Почему нельзя вложить деньги в муниципальный транспорт и заработать для города?» — поинтересовался народный избранник у начальника городского управления транспорта и связи Юлии Ереминой.

«У нас в городе — 62 маршрута, единственный, который обслуживает муниципалитет, — № 25. С 21 апреля будет еще муниципальный маршрут — № 40. Но, к сожалению, субсидии муниципальному учреждению нельзя передавать — это нарушение Бюджетного кодекса. Нет муниципального перевозчика, для которого мы могли приобрести этот транспорт», — пояснила Юлия Еремина.

Напомним, ранее на сессии была озвучена информация о том, что муниципалитет в прошлом году выделял средства на покупку новых автобусов для маршрута № 54.