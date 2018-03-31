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В Пензе рассказали, почему за счет бюджета покупают автобусы частникам

30 марта в 16:13 660 просмотров
, что муниципалитет за свой счет покупает автобусы для частников.

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На сессии Гордумы 30 марта депутат Олег Шаляпин возмутился тем, что муниципалитет за свой счет покупает автобусы для частников.

«Почему мы субсидируем частного перевозчика, выделяем ему деньги для закупки подвижного состава, а не развиваем свой муниципальный транспорт? Хороший бизнес: мы выделяем деньги на автобусы — зарабатывайте, пожалуйста. Почему нельзя вложить деньги в муниципальный транспорт и заработать для города?» — поинтересовался народный избранник у начальника городского управления транспорта и связи Юлии Ереминой.

«У нас в городе — 62 маршрута, единственный, который обслуживает муниципалитет, — № 25. С 21 апреля будет еще муниципальный маршрут — № 40. Но, к сожалению, субсидии муниципальному учреждению нельзя передавать — это нарушение Бюджетного кодекса. Нет муниципального перевозчика, для которого мы могли приобрести этот транспорт», — пояснила Юлия Еремина.

Напомним, ранее на сессии была озвучена информация о том, что муниципалитет в прошлом году выделял средства на покупку новых автобусов для маршрута № 54.


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