В пензенских лесах прогнозируют сильные пожары

Федеральная Авиалесоохрана разработала прогноз рисков чрезвычайных ситуаций в лесах России на апрель-октябрь. Публикуем график для Пензенской области.

Согласно прогнозам, риск повышенного возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние значения, ожидается в регионе три месяца.

Так, в июне пожароопасная обстановка сложится на всей территории региона.

В августе сильные пожары ожидаются в восточной части области.

В сентябре в зоне риска окажется вновь вся территория субъекта.

При прогнозировании учитывались данные Росгидромета о запасах снежного покрова на март, долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов.

Авторы исследования отмечают, что высокий риск не означает, что в регионе обязательно возникнет чрезвычайная ситуация. Все будет зависеть от соблюдения населением правил пожарной безопасности и природных явлений, в частности — гроз.