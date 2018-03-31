В вологодских торговых центрах начались массовые проверки

После трагедии в Кемерово в Вологодской области начались тотальные проверки пожарной безопасности в торговых центрах.

Внеплановые проверки пройдут сначала в крупных торговых комплексах областной столицы, а после — в небольших.

В ходе тотальной проверки проведут больше 140 рейдов в регионе. Результаты станут известны через две недели, сообщает 35media.