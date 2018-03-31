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В вологодских торговых центрах начались массовые проверки

30 марта в 17:17 264 просмотра

После трагедии в Кемерово в Вологодской области начались тотальные проверки пожарной безопасности в торговых центрах.

Внеплановые проверки пройдут сначала в крупных торговых комплексах областной столицы, а после — в небольших.

В ходе тотальной проверки проведут больше 140 рейдов в регионе. Результаты станут известны через две недели, сообщает 35media.


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