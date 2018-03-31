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На сцене пензенской филармонии выступил ансамбль из Липецка (видео)

30 марта в 19:42 284 просмотра

В Пензе впервые выступил государственный оркестр русских народных инструментов из Липецка. Артисты дали концерт на сцене областной филармонии.

Артисты исполнили произведения известных русских, итальянских, испанских и французских композиторов. Большую часть программы составила музыка Сергей Рахманинова.

Липецкий оркестр существует с 1995 года. Сейчас в его составе — 35 музыкантов. Творческое кредо ансамбля — это максимальная реализация талантов, поэтому каждый оркестрант может выступать и в качестве солиста. В репертуаре коллектива — более 1000 произведений. Благодаря такому обширному списку музыканты быстро и точно подбирают программу для любой аудитории.

«Музыка должна быть разная, но, обязательно, сложная, современная. Мы играем премьеры, только написанные, из-под пера композитора, классику, ну и популярное тоже», — рассказала солистка Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов (домра) Анна Терехова.

У себя в Липецке оркестр дает от 5 до 15 концертов в месяц. Ежегодно артисты гастролируют по всей России. В Пензе ансамбль выступил впервые.

«Очень приятно выступить в таком концертном зале, мы не ожидали. И, несмотря на то, что шесть часов в дороге провели, устали, у всех руки чесались выйти на сцену. Еще до репетиций большая часть оркестрантов выскочила, им хотелось поиграть, пожить в этой атмосфере», — сказал дирижер Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов Алексей Маргунов.

Концерт в филармонии продлился около двух часов. Артисты пообещали еще не раз вернуться в Пензу уже с новыми музыкальными программами, сообщает телеканал «Экспресс».


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