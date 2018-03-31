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Пензенскому Совету ветеранов исполнилось 30 лет (видео)

30 марта в 20:08 274 просмотра
, оказывает помощь и занимается воспитанием молодого поколения. В Совете состоят почти 265 тысяч человек. На торжественной церемонии, посвященной юбилею, чествовали самых активных пенсионеров-общественников.

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Совет ветеранов Пензенской области отмечает 30-летие. Общественная организация помогает пожилым людям отстаивать свои права, оказывает помощь и занимается воспитанием молодого поколения. В Совете состоят почти 265 тысяч человек. На торжественной церемонии, посвященной юбилею, чествовали самых активных пенсионеров-общественников.

30 лет — это возраст целого поколения. Именно столько существует областной Совет ветеранов. Наиболее значимые достижения, по мнению самих членов организации, — духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Уже больше двух лет ветераны посещают школы области и вручают переходящую копию Знамя Победы. Это одна из самых масштабных акций, она завершится в 2018 году. Однако в планах у ветеранов уже другие мероприятия.

«Недавно мы перешли на новую форму работы — кустовые семинары, когда на базе одного района собираются четыре-пять других и проводятся масштабные мероприятия», — рассказал руководитель Пензенского областного Совета ветеранов (пенсионеров), войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Цигвинцев.

«Вы прошли большую школу жизни и победили фашизм, сегодня здесь присутствуют ветераны Великой Отечественной, кто-то ковал победу в тылу, кто-то восстанавливал послевоенное хозяйство, вы воспитали сыновей, внуков и правнуков», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Совет ветеранов занимается проведением акций не только регионального масштаба, но и федерального уровня. К примеру, в 2018 году Пенза приняла всероссийскую спартакиаду пенсионеров. Команда региона заняла на соревнованиях первое место. Общественную организацию по многим направлениям поддерживает правительство Пензенской области. Особенно, когда дело касается воспитания молодежи, сообщает телеканал «Экспресс».


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