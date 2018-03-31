Пензенских школьников и студентов познакомили с профессией лесничего (видео)

На территории Пензенской области прошла акция под названием «Лесники открывают двери». Об особенностях профессии школьникам и студентам рассказали сотрудники регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

В распоряжении специалистов лесного хозяйства тракторы, «УАЗики» и пожарные машины. На первый взгляд, автомобили ничем не примечательны. Однако именно они в случае природного пожара первыми придут на помощь. Они оборудованы всем необходимым, есть средства защиты, мотопомпы, рации и воздуходувы.

«Зажигательный аппарат предназначен для встречного пала, то есть, когда тяжело бороться с огнем и к кромке пожара вплотную не подойти», — сказал заместитель директора лесопожарного центра Пензенской области Сергей Черных.

В рамках проекта «Лесники открывают двери» (6+) лесничие уже второй год подряд знакомят со своей работой пензенских школьников и студентов. Рассказывают о том, чем занимаются, проводят экскурсии на пожарно-химические станции, расположенные в регионе. Участникам акции разрешают осмотреть спецтранспорт снаружи и внутри.

«То, что несем мы — педагоги, они могут воспринять не так сильно, как слова специалистов этой сферы, которые могут рассказать даже конкретные случаи из жизни», — отметила учитель средней школы № 19 Светлана Горбунова.

Акция «Лесники открывают двери» прошла во всех региональных лесничествах. За время проведения ее посетили тысячи школьников и студентов, сообщает телеканал «Экспресс».