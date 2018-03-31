В Пензенской области 51 ветерану вручили жилищные сертификаты

Обращаясь к пожилым людям, заместитель председателя правительства области Олег Ягов подчеркнул, что указ президента об обеспечении жильем ветеранов дает участникам программы широкие возможности при выборе жилья.

«Социальную выплату можно направить на приобретение жилья у застройщика, можно выбрать на вторичном рынке жилья, или прибрести часть жилого помещения», — пояснил он.

В Пензенской области 51 ветеран и члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны получили право на единовременную выплату на улучшение жилищных условий. В 2018 году на эти цели из федерального бюджета выделено 61 млн 278 тысяч рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

С начала действия социальной программы 9 149 ветеранов Пензенской области, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия.