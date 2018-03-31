«Концертник»: Музыкален ли город Заречный? Интервью с Викторией Цимбаревич
Топ-5 самых продаваемых в Пензе марок машин с пробегом
Пригородный поезд поменял режим отправления со станции «Морсово»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на соревнования по бодибилдингу
Вам будет интересно
Наши новости
Погода в Пензе на 31 марта
Пензенских школьников и студентов познакомили с профессией лесничего
Пензенскому Совету ветеранов исполнилось 30 лет
В Пензе на трех улицах появятся запрещающие знаки
В пензенских лесах прогнозируют сильные пожары
В Пензе хотят обследовать на ВИЧ до 50% горожан
В Пензе рассказали, почему за счет бюджета покупают автобусы частникам
В «ТНС энерго Пенза» состоялся прием потребителей
Пензенских ветеранов наградили почетными знаками
Мэр Пензы — против упразднения районных администраций

В Пензенской области 51 ветерану вручили жилищные сертификаты

31 марта в 09:16 230 просмотров

В министерстве труда Пензенской области состоялось вручение жилищных сертификатов ветеранам Великой Отечественной войны.

Обращаясь к пожилым людям, заместитель председателя правительства области Олег Ягов подчеркнул, что указ президента об обеспечении жильем ветеранов дает участникам программы широкие возможности при выборе жилья.

«Социальную выплату можно направить на приобретение жилья у застройщика, можно выбрать на вторичном рынке жилья, или прибрести часть жилого помещения», — пояснил он.

В Пензенской области 51 ветеран и члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны получили право на единовременную выплату на улучшение жилищных условий. В 2018 году на эти цели из федерального бюджета выделено 61 млн 278 тысяч рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

С начала действия социальной программы 9 149 ветеранов Пензенской области, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/75847/

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...