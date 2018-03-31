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Ученые объяснили, почему люди хрустят пальцами

31 марта в 10:27 102 просмотра
, почему люди хрустят пальцами. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Nature.

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Французские ученые выяснили, почему люди хрустят пальцами. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Nature.

Источник хруста при вытягивании суставов остается предметом споров ученых на протяжении 60 лет. Разные гипотезы, доводы и результаты сканирования не давали точных ответов. Но математики из политехнической школы в Палезо поставили точку в давнем споре — характерный хруст появляется в тот момент, когда начинают лопаться пузырьки суставной жидкости.

Выяснить это удалось с помощью математического моделирования движения рук. Оказалось, что один и тот же сустав не может щелкнуть дважды за 20 минут, а появление характерных щелчков возможно лишь при расслаблении пястно-фалангового сустава. Во время вытягивания сустав расширяется, и в заполняющей его жидкости появляются пузырьки, быстрое исчезновение которых и приводит к характерному звуку.

Ученые пояснили, что хруст пальцев никак не вредит здоровью суставов.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-351478/

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