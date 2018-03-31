Ученые объяснили, почему люди хрустят пальцами

Источник хруста при вытягивании суставов остается предметом споров ученых на протяжении 60 лет. Разные гипотезы, доводы и результаты сканирования не давали точных ответов. Но математики из политехнической школы в Палезо поставили точку в давнем споре — характерный хруст появляется в тот момент, когда начинают лопаться пузырьки суставной жидкости.
Выяснить это удалось с помощью математического моделирования движения рук. Оказалось, что один и тот же сустав не может щелкнуть дважды за 20 минут, а появление характерных щелчков возможно лишь при расслаблении пястно-фалангового сустава. Во время вытягивания сустав расширяется, и в заполняющей его жидкости появляются пузырьки, быстрое исчезновение которых и приводит к характерному звуку.
Ученые пояснили, что хруст пальцев никак не вредит здоровью суставов.