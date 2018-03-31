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В Пензе задушили пьяную пенсионерку

31 марта в 10:56 736 просмотров

В Пензе 61-летнего мужчину подозревают в убийстве супруги.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, рано утром 11 января пьяный мужчина подошел к 60-летней супруге, которая лежала на полу в состоянии опьянения, и начал ее душить. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения убийства психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать происходящее.

«Уголовное дело направили в суд для применения к жителю Пензы принудительных мер медицинского характера», — добавили в ведомстве.


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