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Пензенские педагоги прошли отбор в центр «Сириус»

31 марта в 11:32 476 просмотров
«Сириус» завершил отбор педагогов для обучения работе с талантливыми детьми. 250 преподавателей со всей страны пройдут переподготовку по новейшим методикам и технологиям выявления и развития одаренности, в их числе — пензенцы.

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Образовательный центр «Сириус» завершил отбор педагогов для обучения работе с талантливыми детьми. 250 преподавателей со всей страны пройдут переподготовку по новейшим методикам и технологиям выявления и развития одаренности, в их числе — пензенцы.

В 2018 году сразу четыре пензенских учителя прошли отбор на этот престижный курс обучения. Три из них — преподаватели Губернского лицея. Это учитель математики Михаил Говоруха, учитель физики Дмитрий Запорожец и учитель математики Марина Николенко. Также в список попала учитель биологии школы № 76 Елена Суханова.

Руководство департамента общего и дополнительного образования центра «Сириус» отметили Пензенскую область в числе регионов-лидеров по количеству отобранных участников программы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Переподготовка педагогов — один из этапов создания площадки образовательного центра «Сириус» в Пензе, которая позволит выстроить наиболее результативную работу с талантливыми школьниками, став ее центром.


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