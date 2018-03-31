Пензенские педагоги прошли отбор в центр «Сириус»

Образовательный центр «Сириус» завершил отбор педагогов для обучения работе с талантливыми детьми. 250 преподавателей со всей страны пройдут переподготовку по новейшим методикам и технологиям выявления и развития одаренности, в их числе — пензенцы.

В 2018 году сразу четыре пензенских учителя прошли отбор на этот престижный курс обучения. Три из них — преподаватели Губернского лицея. Это учитель математики Михаил Говоруха, учитель физики Дмитрий Запорожец и учитель математики Марина Николенко. Также в список попала учитель биологии школы № 76 Елена Суханова.

Руководство департамента общего и дополнительного образования центра «Сириус» отметили Пензенскую область в числе регионов-лидеров по количеству отобранных участников программы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Переподготовка педагогов — один из этапов создания площадки образовательного центра «Сириус» в Пензе, которая позволит выстроить наиболее результативную работу с талантливыми школьниками, став ее центром.