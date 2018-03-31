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В Китае археологи нашли более 500 древних артефактов

31 марта в 11:59 340 просмотров
, их возраст насчитывает порядка четырех тысяч лет, сообщает телеканал «360».

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Археологи обнаружили более 500 древних артефактов эпохи неолита. По оценкам специалистов, их возраст насчитывает порядка четырех тысяч лет, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что все артефакты нашли в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Там находятся древние руины Хунхэ вдоль реки Нэньцзян.

Исследователи отыскали глиняную посуду, изделия из камня и костей, различные сосуды и орудия труда.

Сделанные открытия изменили представления ученых о том, что проживавшие племена гоминидов не имели крупных мест постоянных стоянок. Руины эпохи неолита были открыты в этом районе после того, как местные археологи выкопали две древние гробницы, где в период с 2004 по 2009 годы были найдены фрагменты глиняной посуды.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2003668/

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