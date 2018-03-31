В Китае археологи нашли более 500 древних артефактов

Археологи обнаружили более 500 древних артефактов эпохи неолита. По оценкам специалистов, их возраст насчитывает порядка четырех тысяч лет, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что все артефакты нашли в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Там находятся древние руины Хунхэ вдоль реки Нэньцзян.

Исследователи отыскали глиняную посуду, изделия из камня и костей, различные сосуды и орудия труда.

Сделанные открытия изменили представления ученых о том, что проживавшие племена гоминидов не имели крупных мест постоянных стоянок. Руины эпохи неолита были открыты в этом районе после того, как местные археологи выкопали две древние гробницы, где в период с 2004 по 2009 годы были найдены фрагменты глиняной посуды.