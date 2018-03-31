«Концертник»: Музыкален ли город Заречный? Интервью с Викторией Цимбаревич
Топ-5 самых продаваемых в Пензе марок машин с пробегом
Пригородный поезд поменял режим отправления со станции «Морсово»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на соревнования по бодибилдингу
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе планируют развести понтонный мост, ведущий к острову Пески
В Пензу привезли самку яка по имени Гера
В Пензенской области 51 ветерану вручили жилищные сертификаты
Погода в Пензе на 31 марта
Пензенских школьников и студентов познакомили с профессией лесничего
Пензенскому Совету ветеранов исполнилось 30 лет
В Пензе на трех улицах появятся запрещающие знаки
В пензенских лесах прогнозируют сильные пожары
В Пензе хотят обследовать на ВИЧ до 50% горожан
В Пензе рассказали, почему за счет бюджета покупают автобусы частникам

В Пензе хотят перенести остановку на улице Чаадаева

31 марта в 12:28 650 просмотров
«Завод ЖБИ» в место, где не скапливается вода.

" data-title="В Пензе хотят перенести остановку на улице Чаадаева — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на улице Чаадаева хотят перенести остановку «Завод ЖБИ» в место, где не скапливается вода.

Глава администрации города Виктор Кувайцев проверил дороги в микрорайоне Шуист, по большей мере его интересовали места с локальными местами подтоплений. В первую очередь он отправился на улицу Чаадаева

«По принципу улицы Антонова здесь будет комплексное благоустройство — новое асфальтовое покрытие, устройство локальных очистных сооружений, современное освещение, тротуары, зеленая зона. Но пока мы занимаемся данным проектом, нужно сейчас обезопасить пешеходов, пассажиров и водителей», — сказал он.

Кроме того, мэр обратил внимание на проезд между магазином и стадионом «Спартак», где образовалась большая лужа. Виктор Кувайцев порекомендовал перенести остановку «Завод ЖБИ» с правой стороны дороги, если ехать в сторону центра, в место, где не будет скапливаться вода, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_predlagaet_perenesti_ostanovku_na_ulitse_chaadaeva/

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...