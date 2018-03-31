В Пензе хотят перенести остановку на улице Чаадаева

В Пензе на улице Чаадаева хотят перенести остановку «Завод ЖБИ» в место, где не скапливается вода.

Глава администрации города Виктор Кувайцев проверил дороги в микрорайоне Шуист, по большей мере его интересовали места с локальными местами подтоплений. В первую очередь он отправился на улицу Чаадаева

«По принципу улицы Антонова здесь будет комплексное благоустройство — новое асфальтовое покрытие, устройство локальных очистных сооружений, современное освещение, тротуары, зеленая зона. Но пока мы занимаемся данным проектом, нужно сейчас обезопасить пешеходов, пассажиров и водителей», — сказал он.

Кроме того, мэр обратил внимание на проезд между магазином и стадионом «Спартак», где образовалась большая лужа. Виктор Кувайцев порекомендовал перенести остановку «Завод ЖБИ» с правой стороны дороги, если ехать в сторону центра, в место, где не будет скапливаться вода, сообщает пресс-служба горадминистрации.