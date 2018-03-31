В Пензенской области главу сельсовета подозревают в краже

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в декабре 2012 года глава администрации Карноварского сельсовета Неверкинского района, зная, что в бюджете имеется 19 800 рублей, выделенные для использования по расходной статье «Дорожное хозяйство», решил похитить их.

Для этого мужчина изготовил договор, якобы заключенный между администрацией Карноварского сельсовета и одним из сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК), который возглавлял его знакомый, а также акт о приемке работ. На основании этих документов на расчетный счет СПК поступили деньги, которые мужчина потратил на корм для своего крупного рогатого скота.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.