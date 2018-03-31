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«Жаворонки» учатся лучше «сов» — ученые

31 марта в 13:44 298 просмотров
, что студенты весьма часто имеют низкие оценки из-за расписания предметов. Об этом сообщает inforeactor.ru со ссылкой на Scientific Reports.

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Американские ученые определили, что студенты весьма часто имеют низкие оценки из-за расписания предметов. Об этом сообщает inforeactor.ru со ссылкой на Scientific Reports.

По версии социологов, на успеваемость студентов часто влияет раннее начало занятий. График пар, который принят в большинстве образовательных учреждений, не включает во внимание индивидуальные особенности и подходит лишь для 50% обучающихся.

Специалисты проанализировали активность и успеваемость у студентов. В ходе эксперимента было определено, что крайне ранний подъем значительно уменьшает активность и также успеваемость многих учеников.

Учащихся можно условно разделить на три типа: «жаворонков», «голубей» и «сов». Каждый из них активен в утро, день и ночь. Выяснилось, что стандартное расписание подходит лишь «жаворонкам». Отмечается, что активность остальных хронотипов утром сильно снижается.


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