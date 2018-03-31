В Пензе работник банка присвоил себе 96 млн руб

39-летнего жителя Пензы осудили за присвоение 96 миллионов рублей с использованием своего служебного положения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с февраля 2015 года декабрь 2016 года заведующий кассой операционного офиса банка похитил более 96 миллионов рублей, принадлежавшие организации.

В ведомстве пояснили, что специалист знал о недочетах в системе внутреннего контроля, это помогло ему совершить преступление. Делая пересчет поступивших в банк денег, чтобы затем разместить их в хранилище, он менял некоторые купюры номиналом 5 000 рублей на тысячные банкноты. Таким образом, часть наличных средств мужчина оставлял себе.

Чтобы скрыть хищение, банковский служащий формировал деньги в пачки и указывал на них не тот номинал, заверял стопки по 10 таких пачек оттиском персонального штампа и личной подписью и упаковывал в вакуумный мешок с идентификационным номером кассового работника. В документах пензенец также указывал не соответствующие действительности данные о размерах полученных и переданных им сумм. Факт недостачи на общую сумму 96 миллионов 400 тысяч рублей вскрылся при проведении ревизии.

Мужчина утверждал, что сам обнаружил недостаток денег, но боялся сообщить об этом руководству, являясь материально ответственным лицом.

В результате суд признал бывшего сотрудника банка виновным и назначил ему пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.