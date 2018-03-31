В Пензе планируют развести понтонный мост, ведущий к острову Пески

В Пензе хотят развести понтонный мост, который ведет к острову Пески. Особые меры принимаются из-за ожидаемого обильного паводка.

Сотрудники управления по делам ГОЧС с помощью громкоговорителя рассказали жителям частного сектора острова Пески о том, как можно заранее подготовиться к паводку.

«Планируем развести понтонный мост, который соединяет остров Пески и район Пензы-III. Это необходимо, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод и безопасность наших граждан. После завершения паводкового периода сооружение будет восстановлено для эксплуатации», — сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Все городские службы уже работают в усиленном режиме, на контроль взяты адреса домов, расположенных в зоне подтопления, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, беременные женщины, чтобы в случае чрезвычайной ситуации оказать им помощь в первую очередь, сообщает пресс-служба горадминистрации.