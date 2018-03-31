В Пензе состоится международная олимпиада курсантов по математике

На базе пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева 2 апреля стартует всеармейский национальный этап международной олимпиады курсантов по математике.

В мероприятии примут участие 176 курсантов, студентов и солдат из 44 команд участниц.

6 апреля в областной филармонии состоится церемония закрытия олимпиады, в которой примут участие высокие гости Министерства обороны РФ, члены правительства Пензенской области.

На протяжении последних трех лет команда пензенского филиала стабильно занимает лидирующие позиции: в 2015 и 2016 году команда заняла второе место, в 2017 году — первое. Филиал получил право в 2018 году организовать и проводить на своей базе всеармейский национальный этап состязаний, а команда-победитель удостоилась чести представлять Российскую Федерацию на международном этапе олимпиады, который пройдет в Казахстане, сообщает пресс-центр регионального правительства.