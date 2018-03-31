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В России на развитие цифровой экономики выделили 3 млрд руб

31 марта в 16:48 234 просмотра
, сообщает телеканал «360».

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В России федеральные власти выделили 3,4 миллиарда рублей на развитие цифровой экономики. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года и подразумевает пять пунктов. Это нормативное регулирование, образование и подготовка кадров, безопасность, формирование исследований и IT-направления.

Деньги будут выделены в рамках реализации госпрограмм «Информационное общество», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие транспортной системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

В России также ведут работу по легализации цифровых денег и цифровой экономики на законодательном уровне. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Легализация цифровых денег позволит избежать мошенничества в этой сфере и обеспечит дополнительные поступления в бюджет.


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