В России на развитие цифровой экономики выделили 3 млрд руб

Отмечается, что программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года и подразумевает пять пунктов. Это нормативное регулирование, образование и подготовка кадров, безопасность, формирование исследований и IT-направления.

Деньги будут выделены в рамках реализации госпрограмм «Информационное общество», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие транспортной системы», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

В России также ведут работу по легализации цифровых денег и цифровой экономики на законодательном уровне. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Легализация цифровых денег позволит избежать мошенничества в этой сфере и обеспечит дополнительные поступления в бюджет.