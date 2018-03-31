Пензенский «Зенит» все? Что сказал Кувайцев о судьбе футбольной команды

В пензенской Гордуме 30 марта обсудили положение дел в пензенском футбольном клубе «Зенит», который вынужден был перейти из профессиональной в любительскую лигу.

Вопросы у депутатов вызвали статьи расходов и результаты игры команды. В частности, они попросили начальника городского спорткомитета Владислава Чеснокова пояснить, почему на содержание игроков и тренеров тратится 11 млн рублей, а на административно-вспомогательный — гораздо больше.

Владислав Чесноков объяснил, что в категорию вспомогательного персонала входят сотрудники, обслуживающие стадион «Зенит» и работающие в детско-юношеском центре футбола.

Народные избранники рекомендовали провести оптимизацию обслуживающего персонала.

«Думаю, в индивидуальном порядке надо смотреть по штатному расписанию», — согласился глава города Валерий Савельев.

«Не понятно, за что вы платите игрокам деньги. Мы платим деньги легионерам!» — отметил депутат Александр Трутнев.

«Мы обсуждали этот вопрос. Дело в том, что легионерам деньги платил спонсор, и в данный момент мы специально переходим играть в третий дивизион, где команда будет составлена из игроков пензенского футбола. Заложена зарплата в среднем по 20 тысяч. Легионеров у нас не будет», — пояснил Чесноков.

В дискуссию вступил мэр Виктор Кувайцев, который прояснил ситуацию.

«У нас есть не только футбольный клуб. Есть еще и регбийный клуб. Вы знаете, какие в регбийном клубе у нас успехи? Регбийный клуб сформирован нашими спортсменами, некоторые из которых играют за сборную России. Нам не стыдно говорить, что это наш муниципальный клуб.

Футбольный клуб должен быть таким же. У нас отмечается 100-летие пензенского футбола, но мы его когда-то утратили за счет тех легионеров, о которых сейчас говорят. Мы не имеем ни результата, ни гордости. А, главное, посмотрите, что происходило — у нас есть большое количество тренеров, которые растят наших юных футболистов, их берут в другие клубы играть, а у нас заполнить места в команде некому, если ушел один-другой легионер. Поэтому сейчас будет все под контролем нашего муниципалитета.

Все расходы будут нашими, мы в бюджете предусмотрели расходы на детский и юношеский спорт, на развитие базы. Думаю, что мы создали все условия, чтобы рассчитывать на хороший результат.

Да, мы ушли в третий дивизион, а что мы имели во втором? Мы имели из 14 команд 13 место и славу, что у нас футболисты получают по 90 тысяч. А кто пришел на стадион их подержать? Да никто! Потому что их в Пензе не знают, у них чувства гордости за город нет, у них ответственности нет ни перед кем. Поэтому давайте в этом направлении двигаться», — подчеркнул Виктор Кувайцев.