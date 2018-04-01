Кемеровский губернатор решил уйти в отставку. ВИДЕО

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил, что уходит в отставку, и записал видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Ролик пресс-служба администрации области разместила на YouTube.

Аман Тулеев назвал свою отставку «правильным, осознанным, единственно верным решением».

«С таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — цитирует его РБК.

По словам Амана Тулеева, он сделал «все, что мог»: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. И еще раз принес соболезнования.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошла трагедия — в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло 64 человека, большинство из которых — дети.