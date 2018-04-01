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Кемеровский губернатор решил уйти в отставку. ВИДЕО

1 апреля в 09:36 268 просмотров
, что уходит в отставку, и записал видеообращение к президенту Владимиру Путину.

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил, что уходит в отставку, и записал видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Ролик пресс-служба администрации области разместила на YouTube.

Аман Тулеев назвал свою отставку «правильным, осознанным, единственно верным решением».

«С таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — цитирует его РБК.

По словам Амана Тулеева, он сделал «все, что мог»: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. И еще раз принес соболезнования.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошла трагедия — в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло 64 человека, большинство из которых — дети.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hAY8NfCG4wU

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