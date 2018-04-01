В Пензе борются с первоапрельским снегопадом

В Пензе в ликвидации последствий снегопада, который обрушился на город в ночь на 1 апреля, задействованы более 60 машин.

По сведениям МУП «Пензадормост», ночью на дорогах работало 63 единицы специализированной техники, с утра заступила вторая смена — также более 60 машин. Обрабатываются и прометаются мосты, путепроводы, спуски и подъемы, вручную убираются территории у остановок.

«За вчерашние сутки было вывезено более двух тысяч кубометров снега», — доложил главе горадминистрации директор предприятия Юрий Парастаев.

Виктор Кувайцев во время объезда территорий призвал коммунальные службы уделить особое внимание пешеходным зонам, Привокзальной площади, организовать работу управляющих компаний по уборке дворов.

«Мы провели большую работу по очистке ливнеприемных колодцев. Сейчас идет мокрый плотный снег, который, если его вовремя не убрать, может снова забить решетки. По метеопрогнозам после обеда возможен дождь, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы не допустить массовых подтоплений», — отметил он.