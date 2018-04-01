У новой школы на Шуисте обустроят парковку

1 апреля чиновники осмотрели стройплощадку школы в микрорайоне Шуист. Мэр Пензы Виктор Кувайцев посоветовал не забывать о близлежащей территории.

Сейчас, по словам замглавы администрации Магомеда Агамагомедова, монолитные работы по всем модулям завершены на 100%.

«В четырех блоках штукатурные работы находятся на финишной стадии, остается закончить черновую отделку смежных помещений, примыкающих к пятому блоку, где будет располагаться спортзал. На пятом модуле на следующей неделе планируется разобрать строительные леса, которые были установлены для выполнения железобетонной монолитной плиты покрытия», — отчитался он.

Виктор Кувайцев обратил внимание на своевременность уборки снега с крыши, чтобы здание не набирало влагу.

Также в ходе осмотра чиновники обсудили благоустройство территории школы. Магомед Агамагомедов рассказал, что предлагается сделать парковки с обеих сторон от проезда к поликлинике № 4.

«Надо по максимуму использовать всю свободную территорию для обустройства парковочных мест и пешеходных связей между остановочным павильоном, школой и больницей», — поставил задачу глава администрации.

Кроме того, участники выездного совещания оценили тепловой пункт, организацию ливневой канализации, сообщает пресс-служба мэрии.