Проверки ТЦ хотят сделать внезапными и регулярными

В МЧС предложили проводить проверки в торговых центрах не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения. Соответствующие изменения в закон «О защите прав предпринимателей» уже разработаны.

«МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона, которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас», — сообщил ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Также педлагается проверки торговых центров проводить не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения, и сделать их внезапными. Сейчас юрлицо надо предупреждать о рейде за три дня.

Кроме того, предлагается вернуть госпожнадзор МЧС России в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, сейчас все эти вопросы находятся в ведении государственного строительного надзора, отмечает издание.

Напомним, общероссийские проверки торговых центров на соблюдение норм противопожарной безопасности начались после трагедии в Кемерово. Тогда в огне погибли 64 человека, большинство из которых — дети.