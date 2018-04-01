Пензячка попросила навести порядок на парковке у онкоцентра

В Пензе припаркованные на дороге у онкологического центра автомобили занимают целую полосу. Об этом в « Жалобную книгу » ИА «Пенза-Пресс» сообщила горожанка.

«У онкологического центра такая большая территория! Неужели нельзя как-то позаботиться о своих пациентах. Больных везут издалека. Я глубоко сочувствую тем, кому поставлен такой коварный диагноз. Неужели власти города и онкологического центра не могут найти средств, чтобы навести порядок на парковке возле больницы? Ведь полоса с припаркованными машинами порой доходит за поворот к кардиоцентру. Ну так же нельзя!» — отметила она.

Почему сложилась такая ситуация, пояснили в областном минздраве. В документе за подписью замминистра Виталия Пивоварчука говорится, что въезд автомобилей на территорию центра ограничен из-за требований антитеррористической безопасности. В случае ограниченных возможностей пациента можно получить временный пропуск, за ним стоит обратиться к дежурному на КПП.

Есть парковка и на прилегающей к онкоцентру территории — в общей сложности на 74 места. Кроме того, добавили в министерстве, можно воспользоваться бесплатной парковкой у ДС «Буртасы».