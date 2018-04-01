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В ИА «Пенза-Пресс» рассказали, как оригинально украсить яйцо (видео)

1 апреля в 14:28 296 просмотров
, но и во все возможные цвета. Кроме того, производители предлагают множество способов декорирования. Корреспонденты информационного агентства «Пенза-Пресс» в преддверие праздника рассказали, как превратить обычное яйцо в персонажа известного мультфильма.

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8 апреля православные верующие будут праздновать Пасху. Одна из главных традиций религиозного праздника — покраска яиц. Теперь их красят не только в красный, но и во все возможные цвета. Кроме того, производители предлагают множество способов декорирования. Корреспонденты информационного агентства «Пенза-Пресс» в преддверие праздника рассказали, как превратить обычное яйцо в персонажа известного мультфильма.

Пасху без разноцветных яиц представить невозможно. Превращать обычные белые яйца в маленькие произведения искусства — любимое занятие многих малышей. Информационное агентство «Пенза-Пресс» знает, как сделать из вареного яйца миньона — желтого персонажа из популярного мультика.

«Мы решили делать именно миньонов, потому что, во-первых — это просто, во-вторых — это популярный сейчас мультфильм, все дети знают и любят этих персонажей. Приятно будет получить в подарок яйцо, которое ребенок раскрасил сам или с помощью родителей», — рассказала корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова.

Набор инструментов — минимальный, он наверняка найдется в каждом доме. Понадобятся два красителя, желтый и синий, маркер черного цвета и игрушечные глаза. Они продаются в магазинах для рукоделия. Белые яйца нужно поочередно опустить в желтую, а затем в синюю краску. Когда яйца высохнут, приклеить глазки и маркером дорисовать детали одежды, сообщает телеканал «Экспресс».

«Пасха — это семейный праздник. Мы хорошо провели время с ребенком и подготовились к ней, считаю, что важно делать все вместе», — добавила Надежда Саченкова.

Сделать одного персонажа из обычного куриного яйца можно примерно за десять минут. Отряд маленьких миньонов будет готов меньше, чем за час. Но главное — бесценные минуты, проведенные рядом с близкими за интересным занятием.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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