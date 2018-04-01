В Мокшане детям напомнили о важности чтения (видео)

В Мокшан приехал библиомобиль. Сотрудники библиотеки на колесах совместно с областным журналом «Деловой» (16+) рассказали детям о том, как важно читать, а также рассказали о главных туристических маршрутах Пензы. В рамках небольшого путешествия для ребят также провели мастер-класс, на котором рассказали, что такое журналистика и как работают средства массовой информации.

Колесить по Пензенской области, рассказывать о достопримечательностях и, конечно, книгах, библиомобиль — своего рода отделение областной библиотеки имени Лермонтова на колесах — начал еще в 2015-м. Недавно появилась новая схема движения и идея привозить детям не только книги, но и интересных людей.

«Что касается новых тенденций, то сейчас появилась возможность работать в формате проектов, если раньше мы выезжали точечно, в зависимости от мероприятия и отдельного графика, то теперь позволяем себе серию выездов в рамках одного проекта», — рассказал сотрудник областной библиотеки Лермонтова Андрей Горайко.

В 2017 году библиомобиль рассказывал о заповеднике «Приволжская лесостепь», в 2018-м — презентует региональный журнал для активной молодежи «Деловой». Что собой представляет издание, лично рассказал его главный редактор.

«Это первый выезд, совсем скоро планируется Вадинский и Кузнецкий районы, дальше будет продолжение, думаю. И еще для меня очень важно поработать с потенциальной аудиторией», — пояснила она.

«Некоторые дети, к сожалению, перестают читать периодические издания и книги. Поэтому, думаю, живое общение с таким автомобилем еще раз напомнит им, как важность чтения», — сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 2 районного поселка Мокшан Ольга Сазонова.

Участники встречи не ограничились библиотекой на колесах и перешли в школу. Детям в форме игры рассказали о том, что такое журналистика. Ребята стали звеньями одой цепи — подготовки журналистского материала. До определения, что такое журналистика, дети дошли сами. Наградой за каждый правильный ответ в игре была возможность почитать, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».