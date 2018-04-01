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В Пензе за зонами подтоплений закрепят кураторов

1 апреля в 15:21 410 просмотров

1 апреля в Пензе состоялось оперативное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Переменчивые погодные условия — обильный снегопад, сменившийся дождем — внесли коррективы в работу коммунальщиков, сообщает пресс-служба горадминистрации. Сейчас все силы брошены на ликвидацию подтоплений и очистку ливневок от снега.

«Семь экипажей распределены по закрепленным участкам. В настоящее время откачиваем воду на проспекте Строителей возле торгового центра «Лента», на перекрестке улиц Суворова и Урицкого, на улицах Львовской, Калинина, Терновского», — отчитался директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев.
МУП по очистке города работает на улицах Ростовской, Тухачевского, въезде на Свердловский мост.

«Пензадормост должен основной упор сделать на очистку ливневок, а к откачке привлекайте другие организации, у которых есть необходимая техника. За каждой зоной, где скапливается вода, закрепите кураторов, которые должны постоянно находиться на месте, чтобы в случае необходимости принять оперативное решение.

Сейчас решетки могут забиться не только снегом, но и мусором. Возможно, для их промывания понадобятся гидродинамические машины. Ситуацию нужно держать на постоянном контроле, ночью также проводить мероприятия по откачиванию воды, чтобы к утру избежать подтоплений в проблемных», — распорядился мэр Виктор Кувайцев.

Также должны быть решены вопросы по отводу воды с прилегающих к торговым центрам территорий, по уборке снега с заездных карманов остановок, отметили в пресс-службе.


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