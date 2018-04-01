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Между Пензой и Воронежем запустят новый авиамаршрут

1 апреля в 16:14 362 просмотра
«Развитие внутреннего и въездного туризма». За последние два года создать совместные проекты удалось с Самарой, Уфой, Саранском и Москвой.

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Пенза продолжает налаживать отношения со столицами других регионов. Работа ведется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма». За последние два года создать совместные проекты удалось с Самарой, Уфой, Саранском и Москвой.

Продолжить этот список должен Воронеж, с аэропортом которого уже достигнуты договоренности, а также с его дочерним предприятием — туристической компанией.

«За счет аэропорта и воронежской туристической компании мы привозим туда бесплатно группы. В целях увеличения пассажирского потока идет снижение цен на перелет, это очень выгодно и для Воронежа, и для Пензы», — отметил начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

Основной упор специалисты регионального минкульта делают на детские группы, которые отправляются из Пензы в Краснодарский край и Республику Крым. Кроме того, в ближайшие месяцы будет запущен новый маршрут — Пенза-Тамбов-Воронеж. Экскурсионный тур получил название «Усадебный экспресс», сообщает телеканал «Экспресс».


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