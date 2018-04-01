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Музыкант Павел Кашин планирует создать международный песенный язык (видео)

1 апреля в 16:51 282 просмотра
, музыкант и композитор Павел Кашин. Артист и по сей день собирает поклонников на концертах. В его послужном списке — более 20 разноплановых альбомов. В Пензе он принял участие в съемках программы Павла Прохоренкова «Концертник» (16+).

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В рамках большого гастрольного тура Пензу посетил в 90-е певец популярный, музыкант и композитор Павел Кашин. Артист и по сей день собирает поклонников на концертах. В его послужном списке — более 20 разноплановых альбомов. В Пензе он принял участие в съемках программы Павла Прохоренкова «Концертник» (16+).

Павла Кашина многие знают как популярного в конце прошлого века артиста. Тогда его песни о любви имели множество поклонников. Музыкант и сегодня продолжает активную творческую работу, стабильно выпускает в год по новому альбому. Сейчас певец занят большим проектом, он намерен создать международный песенный язык.

«Думаю, что к весне или к осени выпущу первый самоучитель по языку, который можно выучить за одни сутки, он будет очень красивым. Это смесь итальянского, французского, русского, португальского и английского», — рассказал он.

В творческих планах — выпустить новый альбом, пока он предварительно называется «Эдельвейс». Свою музыку Кашин пишет, не подчиняясь тенденциям современной эстрады и описывая собственные переживания, грусть и радость.

Артист планирует объездить с концертами всю страну. О предстоящих выступлениях и не только он рассказал Павлу Прохоренкову во время съемок очередного выпуска программы «Концертник». Полную версию беседы можно будет увидеть в одном из ближайших выпусков программы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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