Музыкант Павел Кашин планирует создать международный песенный язык (видео)

Павла Кашина многие знают как популярного в конце прошлого века артиста. Тогда его песни о любви имели множество поклонников. Музыкант и сегодня продолжает активную творческую работу, стабильно выпускает в год по новому альбому. Сейчас певец занят большим проектом, он намерен создать международный песенный язык.
«Думаю, что к весне или к осени выпущу первый самоучитель по языку, который можно выучить за одни сутки, он будет очень красивым. Это смесь итальянского, французского, русского, португальского и английского», — рассказал он.
В творческих планах — выпустить новый альбом, пока он предварительно называется «Эдельвейс». Свою музыку Кашин пишет, не подчиняясь тенденциям современной эстрады и описывая собственные переживания, грусть и радость.
Артист планирует объездить с концертами всю страну. О предстоящих выступлениях и не только он рассказал Павлу Прохоренкову во время съемок очередного выпуска программы «Концертник». Полную версию беседы можно будет увидеть в одном из ближайших выпусков программы, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».