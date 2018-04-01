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В Пензе готовятся к акции «Зажги синим»

1 апреля в 17:25 240 просмотров
«Зажги синим» (0+), она направлена на поддержку детей с расстройствами аутического спектра. Впервые в областном центре она прошла в 2017 году.

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2 апреля Пенза вновь присоединится к акции «Зажги синим» (0+), она направлена на поддержку детей с расстройствами аутического спектра. Впервые в областном центре она прошла в 2017 году.

В рамках акции волонтеры раздадут около 2000 листовок с информацией о людях-аутистах. Вечером в 18.30 на площади перед драмтеатром запустят синие воздушные шарики. А в 19 часов синим цветом будут подсвечены фасады театра, филармонии, киноконцертного зала, городской администрации и других зданий областного центра, сообщает телеканал «Экспресс».

Чтобы присоединится к марафону, достаточно сфотографироваться на фоне подсвеченных строений или, надев синюю одежду, опубликовать фото в социальных сетях с хештегом #ПЕНЗАЗАЖГИСИНИМ.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-2978976/

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