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Жителям каких сел Пензенской области грозит потоп. КАРТА

2 апреля в 10:51 1060 просмотров
, затянувшаяся зима и резкое потепление сделали свое дело — в ближайшие дни Пензенской области грозит паводок. ИА «Пенза-Пресс» рассказывает, жителям каких населенных пунктов стоит быть особенно подготовленными к капризу природы.

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Декабрьские дожди, затянувшаяся зима и резкое потепление сделали свое дело — в ближайшие дни Пензенской области грозит паводок. ИА «Пенза-Пресс» рассказывает, жителям каких населенных пунктов стоит быть особенно подготовленными к капризу природы.

С начала апреля весна наконец-то вступила в свои права, плюсовые температуры, обещают синоптики, будут держаться круглые сутки. Однако это приведет к интенсивному таянию снега. Кроме того, из-за обильных осенних и декабрьских дождей в почве скопилось много влаги, после чего земля промерзла: в некоторых местах — более чем на метр.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона ИА «Пенза-Пресс» сообщили, что в зоне подтопления находятся девять районов — 42 населенных пункта. Речь идет о Белинском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Мокшанском, Нижнеломовском, Сердобском и Тамалинском районах.

На заседании областной паводковой комиссии говорили о том, что в этих районах развернут круглосуточные посты наблюдения. Кроме того, будет усилен контроль качества питьевой воды, а также контроль за эксплуатацией водопроводных сетей.

Особенное внимание уделят жилым домам, в которых живут тяжелобольные, инвалиды, беременные женщины, а также пожилые. На случай эвакуации подготовят транспорт.

На случай эвакуации в регионе уже подготовили более 200 лодок и других плавсредств, более 300 единиц водооткачивающей техники, несколько тысяч деревянных пешеходных трапов, свыше 11000 мешков с песком и другие спасательные средства, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: инфографика Ольги Шутовой

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