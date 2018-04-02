Пензенец часами следил за работой автобусов № 165

О своих опасениях он сообщил в информационное агентство «Пенза-Пресс», попросив разобраться в ситуации.

«Согласно общедоступной информации, размещенной в Реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, на официальном сайте министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 165 маршрут должен обслуживаться автобусами большого класса в количестве восьми единиц. По факту данный маршрут обслуживается автобусами большого класса в количестве двух единиц и автобусами среднего класса в размере девяти единиц. Получается, что количество транспортных средств и их класс перевозчик самостоятельно меняет сам, на свое усмотрение?

Отдав частным перевозчикам работу маршрута № 165, должностные лица забывают об опасных последствиях:

1. Несоответствие качества и количества транспорта на маршруте напрямую влияет на качество и безопасность пассажирских перевозок. Отсутствие контроля, да и вообще какого-либо внимания к межмуниципальным перевозкам наводит на мысль о том, что никого не заботит ситуация на дорогах, увеличение количества ДТП, да и вообще безопасность участников дорожного движения.

2. Самостоятельные действия перевозчика ведут к нарушению графика движения транспортных средств по маршруту.

3. Угроза антитеррористической направленности.

4. И в итоге сам собой напрашивается вывод об уровне контроля за организацией и работой перевозчиков, основная масса которых является частниками, или корыстной заинтересованности «невнимательных» должностных лиц», — написал житель региона.

К своему обращению он приложил CD-диск с тремя видеозаписями общей продолжительностью два часа, по которым можно сделать вывод о том, по какому графику движется транспорт на маршруте и какими классами автобусов он представлен.

ИА «Пенза-Пресс» обратилось к главе регионального минпрома Михаилу Торгашину с просьбой помочь разобраться в ситуации. По его словам, информация, которую озвучил автор жалобы, уже неактуальна.



«Это сведения трехмесячной давности, он нам писал раз шесть. Можно зайти в реестр и посмотреть, что маршрут обслуживается частично автобусами среднего класса, частично — большого. Были внесены изменения. Так что автор жалобы вводит всех в заблуждение. Да, в свое время маршрут № 165 обслуживался 8 автобусами большой вместимости. По-моему, там сейчас четыре автобуса большой вместимости, они работают в часы пик — утром и вечером. А в межпиковый интервал — кажется, четыре или шесть ПАЗов среднего класса. Все это оформлено, внесено в реестр, действия перевозчика согласованы», — рассказал он.

Действительно: по информации, указанной в Реестре муниципальных маршрутов на сайте ведомства, в настоящее время маршрут № 165 должен обслуживаться автобусами и большого, и среднего классов, максимальное количество которых — 4 и 8 единиц соответственно.

Для получения более точной информации о том, соответствуют ли данные, указанные в Реестре, фактическому количеству транспорта на маршруте, ИА «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в региональное министерство промышленности.