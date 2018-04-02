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Торговые центры обяжут размещать кинотеатры на нижних этажах

2 апреля в 11:17 386 просмотров
ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

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Госдума уже в 2018 году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, тогда будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, что к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году торговые центры приступят к соответствующей реорганизации», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он также отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее депутаты Госдумы обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах.

Напомним, в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок, еще 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-2502213/

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