Петербуржца осудили на 8 лет за доставку в Пензу 23 кг наркотиков

Жителя Санкт-Петербурга осудили за то, что он привез в Пензенскую область более 23 килограммов наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области, житель Санкт-Петербурга установил контакты с московскими наркодиллерами и договорился об участии в преступных схемах по распространению наркотиков на территории России.

В ноябре мужчина привез с целью сбыта на территорию Пензенской области более 23 килограммов наркотиков. Однако довести дело до конца не смог, его задержали сотрудниками УФСБ. Опасный груз изъяли.

В результате мужчине назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.