В Пензе на голову мужчины упала часть балкона

Не только сосулек стоит опасаться жителям Пензы. В центре города на голову 24-летнего мужчины упала часть балкона. Происшествие случилось на ул. Володарского, 47.

«Это произошло в четверг, 29 марта, в районе трех часов дня. Мой сын шел мимо дома, убедился, что сосулек нет, и двинулся дальше. И тут — удар по макушке: отвалился кусок парапета на балконе», — рассказал отец пострадавшего Юрий.

Журналисты ИА «Пенза-Пресс» связались с мужчиной, который сейчас находится в больнице, и выяснили подробности.

«Удар был довольно ощутимый — будто бутылкой по голове стукнули. Я вызвал «скорую» и полицию, потом меня увезли в больницу, зашивали рану», — рассказал он.

По словам Евгения, к нему в больницу приходили сотрудники «МУП Ленинского района» (именно эта организация обслуживает дом), беседа длилась недолго.

«Минуты две мы пообщались, они ничем не объяснили, как такое могло произойти. Спрашивали, куда буду обращаться, хотели, чтобы я написал отказ от претензий, но я не согласился», — поделился мужчина.

За комментариями ИА «Пенза-Пресс» обратилось в полицию и МУП.

К сожалению, дом на ул. Володарского — не единственное «опасное» здание в городе. Ранее жители сообщали, что с дома № 25 на ул. Московской на головы прохожим того и гляди посыплется штукатурка. Кроме того, не стоит забывать и о сосульках, которые угрожающе свисают со зданий. Поэтому, прежде чем проходить мимо дома, убедитесь в безопасности маневра, а лучше перейдите на другую сторону.

Если ледяные наросты появились на крыше вашего дома, стоит обратиться с заявкой в обслуживающую организацию. Информацию о сосульках, поступающую от жителей, не оставят без внимания.