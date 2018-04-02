В Пензе сотрудника колонии подозревают во взяточничестве

В Пензе работника исправительного учреждения подозревают в мелком взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 5 марта начальник помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, исправительной колонии № 4 получил от мужчины 2000 рублей.

За это вознаграждение он должен был пронести на территорию колонии и передать одному из осужденных флешку, SIM-карту, плеер, наушники, медицинские препараты и средства гигиены. После получения денег мужчину задержали полицейские.

Он полностью признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.