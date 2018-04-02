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В Пензе сотрудника колонии подозревают во взяточничестве

2 апреля в 12:17 352 просмотра

В Пензе работника исправительного учреждения подозревают в мелком взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 5 марта начальник помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, исправительной колонии № 4 получил от мужчины 2000 рублей.

За это вознаграждение он должен был пронести на территорию колонии и передать одному из осужденных флешку, SIM-карту, плеер, наушники, медицинские препараты и средства гигиены. После получения денег мужчину задержали полицейские.

Он полностью признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.


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